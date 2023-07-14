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Судейство

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Карасев: «Соболев сказал мне: «Серега, все будет нормально!», а через 7 минут показал тот жест Роше»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский судья Сергей Карасев рассказал о своем видении эпизода с удалением Виллиана Роши и Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ-2022/23 «Спартак» — ЦСКА (2:1).

Карасев удалил форварда красно-белых Соболева и защитника армейцев Виллиана Рошу за демонстрацию неприличных жестов. Впоследствии КДК РФС отменил красную карточку Роши и дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

— Мы читали разбор экспертно-судейской комиссии и интервью игроков. Теперь хочется понять, как вы видели тот эпизод и принимали решение.

— Соболев стоял ко мне спиной. Я видел, что он что-то показывает. Не знал, что именно. Но догадывался. Тут же спросил ассистента, он подтвердил: «Был оскорбительный жест». В тот момент мы собирались удалять Соболева.

Потом случилось продолжение эпизода, после которого ассистент меня подозвал и сообщил, что Роша показал такой же жест. Мы договорились, что покажем две красные. ВАР подтвердил, что было два одинаковых жеста — от Соболева в сторону Роши и от Роши в сторону трибун.

А в правилах написано: непристойные и оскорбительные выражения в адрес любого лица наказываются красными карточками. Мы не могли поступить по-другому. И не могли подойти к Роше, чтобы выяснить: «А зачем ты показываешь этот жест?»

Да, эпизод нестандартный. Но мы вынесли решение согласно правилам.

— Правильно понимаю, что, окажись вы сейчас на том же месте, все равно бы удалили Рошу?

— Абсолютно верно. Когда не видишь нюансов, а все ассистенты и ВАР подтверждают жест Роши, как я мог поступить иначе?

Даже если бы ВАР меня подозвал после удаления и сказал: «Посмотри, наверное, это не красная. Потому что Роша, наверное, показывает это не судье...». Но «наверное» здесь не работает. В правилах четко прописано, на камерах это есть — значит, удаление. Отмотать ситуацию уже нельзя.

Или судья должен додумать контекст? Представляете, что начнется, если такое будет происходить в каждой игре: кто-то покрутит у виска, а потом скажет, что он просто хотел, чтобы на это обратили внимание судьи.

Футболист должен играть, а арбитр — оценивать эпизоды. Не надо нам помогать, мы сами разберемся. В том моменте мы бы удалили Соболева за неприличный жест и на этом бы все закончилось. Но ситуация получила продолжение...

— Вы не пытались успокоить Соболева? Было видно, что он уже давно был на взводе.

— Это не попало в трансляцию, но 7-8 минутами ранее был фол на Роше, и Соболев подбежал, чтобы что-то ему сказать. Я сразу отвел его в сторону, мы нормально поговорили. Я попросил просто играть в футбол и пообещал, что во всем остальном разберусь. Соболев ответил: «Серега, я все понял. Все нормально!» Буквально через 7-8 минут случился эпизод с удалением.

После завершения сезона-2022/23 КДК РФС объявил о том, что частично удовлетворил жалобу на дисквалификацию Соболева и сократил ее с 4 реальных матчей до 3. Из-за этого форвард пропустит лишь матч «Спартака» в 1-м туре РПЛ-2023/24 против «Оренбурга».

Сергей Карасев. «Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Сергей Карасев (судья)
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