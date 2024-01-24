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Сегодня, 17:40

Свищев прокомментировал информацию о том, что Промесу грозит 9 лет тюрьмы в Нидерландах

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес может предстать перед судом в Нидерландах по делу о наркотиках.

«Уже второй создают инцидент для того, чтобы игрока заставить покинуть клуб и предстать перед голландским «правосудием». Зачем им это нужно — непонятно. Очевидно, что какая-то мотивация у них есть», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Суд по делу футболиста проходит в Амстердаме 24 января.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11478986-svischev-otreagiroval-na-novost-o-tom-chto-promesu-grozit-9-let-tyurmy-v-niderlandah.html
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