Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:03

Сын Гаврилова — о состоянии здоровья ветерана «Спартака»: «Динамика положительная»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Василий Гаврилов, сын бывшего полузащитника «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии отца после госпитализации.

«Динамика положительная. На данный момент его перевели в общую палату. Будут обследовать его до конца и начнут готовить к операции, которую проведут через неделю на сонной артерии — то, из-за которой все произошло. Врачи оптимистично настроены и говорят о том, что тенденция положительная, пик прошел и должно все вернуться в нормальное состояние. Вчера первый раз навестил отца, пообщались. Он помнит, как скорая подъехала, как я приехал, но не понял, что с ним случилось. Врачи очень оперативно сработали. Родные просят пока не беспокоить Юрия Васильевича, подождать, когда пройдет операция, и после можно будет его навестить», — цитирует Василия Гаврилова Sport24.

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Ветеран «Спартака» перенес инсульт. В четверг, 1 июня, бывший футболист московского клуба Валерий Кечинов сообщил, что Гаврилова перевели из реанимации в общую палату.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-01-ne-pomnit-chto-s-nim-sluchilos-syn-gavrilova-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-legendy-spartaka
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев: «Вероятность того, что российские клубы примут участие в азиатских соревнованиях — достаточно велика»

Экс-нападающий «Спартака» Кротов не считает матчи с красно-белыми принципиальными