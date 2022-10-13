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Сегодня, 14:15

Талалаев — о Шелии: «У нас с ним непростые отношения, но он — образец и очень серьезный мужчина»

Талалаев рассказал о вратаре «Ахмата», которого менял в перерыве матча с ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Георгий Шелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», дал характеристику основному вратарю клуба из Грозного Георгию Шелии, которого заменил в перерыве матча с ЦСКА при счете 0:3, а затем отправил в дубль из-за чрезмерно эмоциональной реакции на замену.

— Георгий Шелия — образец, — сказал Талалаев. — У нас с ним непростые отношения были и остаются, но я уважаю его. Это очень серьезный мужчина, который сделал и сделает все, чтобы реализовать себя в футболе полностью.

— С Шелией было связано много драм даже на заключительном отрезке — замена после первого тайма при 0:3 с ЦСКА, отправка в дубль из-за его неадекватной реакции, титул лучшего игрока матча с «Локомотивом», наконец, роковое поскальзывание с «Нижним»...

— Дважды подряд после отправки в дубль он стал лучшим игроком матча! А в последнем матче с «Ростовом», уже без нас, он выручил в двух почти стопроцентных голевых моментах.

— В каких отношениях вы расстались? Он обижен за что-то на вас?

— Это у него надо спрашивать. У меня к нему абсолютно профессиональное отношение тренера к футболисту. Сегодня у нас взаимоотношений нет, поскольку я не являюсь его тренером. Как говорит один из бывших тренеров нашей сборной, обижаются и мечтают девочки. И кстати, он говорит очень правильные вещи (явный намек на Станислава Черчесова. — Прим. И.Р.). Желаю Георгию только успехов. Для меня он, повторяю, мужчина с очень серьезным внутренним стержнем. А это как минимум надо уважать.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
Гиорги Шелия
ФК ЦСКА (Москва)
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