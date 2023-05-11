КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:11

Таранов заявил, что ему нравится работа Осинькина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов сообщил, что следит за самарской команды и высказался о работе главного тренера Игоря Осинькина.

«Мне очень нравится работа Осинькина, читаю его интервью, он мне симпатичен как тренер. Не знаю, что происходит в команде, но хотелось бы послушать, как Игорь Витальевич беседует с ребятами, какие тренировки дает, побыть внутри процесса. Молодые ребята показывают интересный красивый футбол — это, конечно, заслуга тренера. Думал даже попросить о стажировке в «Крыльях», но сейчас не время. Надеюсь, что команда исправит турнирное положение. Парням сейчас не удается удержать или реализовать преимущество, но выкладываются они на полную. Мне не нравится судить со стороны, поэтому я не стал ТВ-экспертом, не люблю строить догадки. Плохо, что не удалось сохранить тех игроков, которые были в прошлом году. Может, это и плюс для клуба — продали, заработали, но в итоге опять нет сплоченного костяка, который играет хотя бы года три. Тут, кстати, опять можно вспомнить Акинфеева: он остался и стал легендой. В «Крыльях», царство небесное, много играл Ковба, был настоящим самарцем, хоть и с белорусским паспортом. Но, будем верить, что Осинькин найдет подходящие слова и для команды, и для болельщиков», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года, его соглашение рассчитано до июня 2025-го. Под руководством тренера самарская команда провела 118 официальных матчей, одержав 62 победы при 37 поражениях и 19 ничейных результатах.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-mne-ochen-nravitsya-rabota-osinkina-nadeyus-chto-krylya-ispravyat-turnirnoe-polozhenie-250135/
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев снова жалуется на размеры корта. Справедливы ли обвинения россиянина?
Игра «Милана» — катастрофа. Как же жаль, что против «Интера» в ЛЧ бьется не «Наполи»
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Малкома, Клаудиньо, Мантуана и Ренана рассказал о цели визита в Россию на матч «Зенита»

Лукас Вера не смог выбрать главного соперника «Оренбурга» в РПЛ