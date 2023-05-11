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Сегодня, 15:13

Таранов заявил, что сейчас с Самарой его связывают «Жигулевское" пиво и раки

Алина Савинова
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал, почему решил уйти из ЦСКА в самарский клуб.

«Березуцкие больше играли на флангах, Игнашевич — в центре. В играх Газзаев обычно использовал схему с тремя защитниками, а меня выпускал в полузащиту. Поэтому конкуренция была не с ними. На моей позиции были Алдонин и Рахимич. Я не боялся конкуренции, но чувствовал, что пересиживаю. У меня уже настроения не было выходить на замену на 10 минут в концовке, если мы выигрываем. А зачем сидеть и терпеть? Устал, а уровень дубля перерос», — цитирует Таранова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, что его связывает с Самарой сейчас.

«Жигулевское" пиво и раки (смеется). По большей части сейчас с городом и командой связывает только общая история», — добавил экс-защитник.

Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, а за «Крылья Советов» — с 2008-го по 2018-й. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-krylya-sovetov-glavnyi-bardak-v-moei-zhizni-seichas-s-samaroi-menya-svyazyvayut-zhigulevskoe-pivo-i-raki-250126/
Иван Таранов
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