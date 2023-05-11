КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Спиридонов — о поддержке ЭСК РФС решений Кукуяна: «Давно уже всем ясно, что это чемпионат «Газпрома»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Алексей Спиридонов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможной поддержке ЭСК РФС решений арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенита» против красно-белых (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Ничего не изменится. Давно уже всем ясно, что это чемпиона «Газпрома», а не чемпионат РПЛ. Ничего нового. С этим нужно бороться. Надо закрыть «Зенит» и нормальный получится чемпионат. У них большой запас прочности, ближайшие пять лет гегемония «Зенита» не будет разбита, у команды не будет конкурентов», — сказал Спиридонов «СЭ».

По информации Sport24, комиссия собирается поддержать решения Кукуяна по двум эпизодом на 38-й и 39-й минутах матча — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака» на Романе Зобнине.

Заседание ЭСК проходит сегодня, 11 мая.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Павел Кукуян
11
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Личка ответил на вопрос, может ли его розовый свитер стать поводом для открытия музея «Оренбурга»
Червиченко с иронией отреагировал на поддержку ЭСК решений Кукуяна: «Рука руку моет»
Ерохин считает, что судьи в РПЛ работают на хорошем уровне
Sport24: ЭСК РФС поддержит решения Кукуяна в эпизодах с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» и нарушении на Зобнине
«Пенальти на Бальде не было, Зобнин мог не падать. Половина «Спартака» недостойна великого клуба». Быстров — о событиях тура
Чернов: «Ошибка Селихова никак на игру с «Зенитом» не повлияла»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таранов заявил, что сейчас с Самарой его связывают «Жигулевское" пиво и раки

Агент Пушкин уверен, что Личка принесет много пользы «Оренбургу»