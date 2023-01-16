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Сегодня, 20:13

Тарасов посоветовал Баринову попробовать свои силы в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на возможный переход полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Сейчас из «Локомотива» я хорошо общаюсь с Димой Бариновым. И ему лично желаю удачи. По слухам, у него есть предложение из Европы, и я бы посоветовал попробовать свои силы в Европе. Он этого сам давно хотел», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-ya-by-posovetoval-barinovu-poprobovat-svoi-sily-v-evrope-on-etogo-sam-davno-khotel-220325/
Дмитрий Баринов
Дмитрий Тарасов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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