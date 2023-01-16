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Сегодня, 19:56

«Спартак» намерен закончить активную трансферную кампанию трансферами Дуарте и Тавареша

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» намерен завершить активную трансферную кампанию в зимний дозаявочный период, а спортивный блок занят просмотром кандидатур на перспективу, утверждает Metaratings.ru.

Вариант с покупкой опорного полузащитника в «Спартаке» решили отложить до лета. Трансферы в нынешнее межсезонье возможны на перспективу или в случае возникновения форс-мажоров с игроками основного состава.

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-nameren-zakonchit-aktivnuyu-transfernuyu-kampaniyu-transferami-duarte-i-tavaresha-220335/
ФК Спартак (Москва)
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