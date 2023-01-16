«Спартак» намерен закончить активную трансферную кампанию трансферами Дуарте и Тавареша

«Спартак» намерен завершить активную трансферную кампанию в зимний дозаявочный период, а спортивный блок занят просмотром кандидатур на перспективу, утверждает Metaratings.ru.

Вариант с покупкой опорного полузащитника в «Спартаке» решили отложить до лета. Трансферы в нынешнее межсезонье возможны на перспективу или в случае возникновения форс-мажоров с игроками основного состава.

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.