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Сегодня, 17:07

Тарханов назвал фантастикой второе место «Крыльев Советов» в турнирной таблице РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

«Второе место «Крыльев» — это просто фантастика, они большие молодцы. Сейчас команда играет в привлекательный футбол, думаю, всем приятно наблюдать за ними. Даже теряя лидеров, они по-прежнему показывают качественную игру. Они сто процентов сейчас заслуженно идут на втором месте. Но пока рано говорить о том, смогут ли они побороться за медали», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-vtoroe-mesto-kry-l-ev-fantastika-oni-e-to-zasluzhili/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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