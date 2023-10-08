Тарханов не считает, что «Спартак» находится в кризисе

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями в преддверии матча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

«Не скажу, что «Спартак» сейчас в кризисе. У ЦСКА тоже есть проблемы в плане состава. Да, что-то у обеих команд не совсем получается, но такое бывает. Это нормально», — сказал Тарханов.

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Армейцы идут на 9-й позиции, имея в активе такое же количество очков.