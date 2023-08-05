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РПЛ

Сегодня, 14:13

Тарханов: «Дзюба и Пиняев играют на прежнем уровне»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Обе команды подходят к матчу в равных состояниях. ЦСКА уступил в стартовом туре «Уралу», а потом одержал две уверенные победы. «Локо» тоже забрал свои победы и сыграл вничью один раз. Обе команды хорошо играют в атаке, нас ждёт интересный матч. Думаю, голы будут.
Галактионов хорошо отработал, команда немного обновилась в плане состава. В летнее трансферное окно команда изменилась в лучшую сторону. Не кажется ли, что лидеры атаки «Локомотива» сбавили? Нет, я так не думаю. Дзюба и Пиняев выступают на прежнем уровне», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в субботу, 5 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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