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Сегодня, 16:36

Тарханов оценил вероятность того, что матч «Спартак» — «Зенит» закончится дракой

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением о том, с чем связано большое количество пенальти в первых турах чемпионата России.

«Большое количество пенальти в первых турах связано и с возросшим уровнем жесткости в игре защитников, и с уровнем арбитров. Если в одних ситуациях фиксируется игра рукой, в других нет... Квалификация судей должна быть высокой, чтобы определить, есть 11-метровый или нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он назвал условие, при котором матч «Зенита» и «Спартака» в 5-м туре РПЛ может закончиться дракой футболистов.

«Судья должен держать все в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то все может быть. Судья может спровоцировать драку, а может и не спровоцировать», — добавил специалист.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 20 августа в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, по пенальти — 4:2) в рамках FONBET Кубка России, который состоялся 27 ноября, завершился массовой дракой игроков обеих команд. По итогам встречи в общей сложности были дисквалифицированы 6 футболистов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-schitaet-chto-match-spartak-zenit-mozhet-zakonchitsya-drakoy-iz-za-sudi
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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