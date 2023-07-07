Тарханов отреагировал на недовольство Семака календарем нового сезона

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал критику наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака по поводу насыщенного календаря предстоящего сезона в РПЛ и FONBET Кубке России.

«Конечно, сложно играть через два дня на третий. Но к подобному графику нужно привыкать. Потому что, когда российские клубы вернутся в еврокубки, то им придется выступать именно в таком режиме. Для тренеров с точки зрения подготовки игроков, безусловно, лучше, чтобы команда играла в недельном цикле. А когда встречи проходят через два дня на третий, необходимо уметь быстро и эффективно проводить восстановление футболистов. Кроме того, при таком графике во время матчей, возможно, стоит снижать беговую нагрузку на игроков, делать акцент на меньшем количестве потерь мяча, использовать игровую аритмию. Возникает много дополнительных факторов для успешной игры», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее Семак поделился мнением о календаре нового сезона.

6 июля были опубликованы расписания первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и первых семи туров чемпионата России сезона-2023/24.

22 июля, в субботу, сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН» в матче первого тура РПЛ. Начало встречи — в 15.15 по московскому времени.