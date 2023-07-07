Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:46

Тарханов отреагировал на недовольство Семака календарем нового сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал критику наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака по поводу насыщенного календаря предстоящего сезона в РПЛ и FONBET Кубке России.

«Конечно, сложно играть через два дня на третий. Но к подобному графику нужно привыкать. Потому что, когда российские клубы вернутся в еврокубки, то им придется выступать именно в таком режиме. Для тренеров с точки зрения подготовки игроков, безусловно, лучше, чтобы команда играла в недельном цикле. А когда встречи проходят через два дня на третий, необходимо уметь быстро и эффективно проводить восстановление футболистов. Кроме того, при таком графике во время матчей, возможно, стоит снижать беговую нагрузку на игроков, делать акцент на меньшем количестве потерь мяча, использовать игровую аритмию. Возникает много дополнительных факторов для успешной игры», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее Семак поделился мнением о календаре нового сезона.

6 июля были опубликованы расписания первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и первых семи туров чемпионата России сезона-2023/24.

22 июля, в субботу, сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН» в матче первого тура РПЛ. Начало встречи — в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10979765-tarhanov-otreagiroval-na-nedovolstvo-semaka-kalendarem-novogo-sezona.html
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию
Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7,5 миллиона евро
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» может перенести стартовые домашние матчи РПЛ из-за проблем с системой Fan ID

Павлюченко уверен, что Медина и Фернандес не обращают внимания на критику болельщиков