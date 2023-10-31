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Сегодня, 15:25

«Сочи» близок к заключению меморандума о сотрудничестве с иранским клубом «Эстегляль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный клуб «Сочи» находится на финальной стадии переговоров о заключении меморандума о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана «Эстеглялом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, соглашение между клубами будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми футболистами для их развития, один товарищеский матч между клубами в год. Также у клубов будет возможность брать игроков в аренду с правом выкупа. Кроме того, «Сочи» и «Эстегляль» также могут совместно приобретать зарубежных игроков, делить права на них и получать прибыль в случае последующей продажи.

«Эстегляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Ирана, набрав 18 очков в семи матчах.

«Сочи» занимают 16-ю строчку в таблице РПЛ (9 очков в 13 играх).

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-blizok-k-zaklyucheniyu-memoranduma-o-sotrudnichestve-s-iranskim-klubom-esteglyal-300684/
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