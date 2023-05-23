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Сегодня, 06:26

Тарханов считает, что Промеса можно назвать легендой «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что думает о достижениях форварда «Спартака» Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром красно-белых в истории чемпионатов России.

— Промеса уже можно назвать легендой клуба?

— Конечно, да. Он уже столько лет в «Спартаке», забил столько голов. Он встал вровень с Аленичевым, Тихоновым и Титовым.

— Его часто сравнивают с Вагнером Лавом. Кому отдадите пальму первенства в их заочном противостоянии?

— Сложно их оценить, они примерно равны по уровню. Вагнер играл на высоком уровне, Промес сейчас показывает хорошие выступления. Единственное, бразилец выиграл Кубок УЕФА, у Промеса этого нет. Еще Вагнер Лав много раз становился чемпионом. В целом мне Вагнер более симпатичен как футболист.

— За два тура до конца кого вы считаете фаворитом в борьбе за серебро?

— У ЦСКА впереди более тяжёлые соперники — «Краснодар» и «Ростов», у «Спартака» с этим проще. Посмотрим, как они сыграют, — цитирует Тарханова «Евро-футбол».

В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132375_tarhanov_promes_vstal_v_odin_ryad_s_alenichevyim_tihonovyim_i_titovom
Квинси Промес
Александр Тарханов
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