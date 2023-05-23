Агент Гиговича сообщил, что игрок приостановит контракт с «Ростовом» еще на год

Агент Харис Скендерович заявил, что Армин Гигович воспользуется опцией ФИФА. Футболист не планирует возвращаться в «Ростов».

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами. 21-летний шведский полузащитник Армин Гигович намерен воспользоваться данной опцией.

«Решение ФИФА было ожидаемым. Армин приостановит контракт с «Ростовом» еще на год, в обратном случае он будет отстранен от национальной сборной, как произошло в случае с Норманном», — заявил агент игрока Скендерович «РБ Спорт».