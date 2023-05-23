Агент Гиговича сообщил, что игрок приостановит контракт с «Ростовом» еще на год

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Агент Харис Скендерович заявил, что Армин Гигович воспользуется опцией ФИФА. Футболист не планирует возвращаться в «Ростов».
22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами. 21-летний шведский полузащитник Армин Гигович намерен воспользоваться данной опцией.
«Решение ФИФА было ожидаемым. Армин приостановит контракт с «Ростовом» еще на год, в обратном случае он будет отстранен от национальной сборной, как произошло в случае с Норманном», — заявил агент игрока Скендерович «РБ Спорт».
Гигович выступает в «Мидтьюлланде» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В этом сезоне он провел 22 матча в чемпионате Швеции, забив 1 гол.