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РПЛ

Сегодня, 09:34

Тарпищев уверен, что Черчесову в «Спартаке» нужен будет другой контингент состава

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак».

«Хотел бы я, чтобы Черчесов возглавил «Спартак»? Я сейчас не внутри команды, поэтому говорить об этом не стану. Я знаю, что нужно делать, но обсуждать кандидатуру тренера не хочу. Скажу только то, что Черчесову в «Спартаке» прежде всего нужен будет другой контингент состава», — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 27 очками. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-tarpishhev-cherchesovu-v-spartake-nuzhen-budet-drugoj-kontingent-sostava/
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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