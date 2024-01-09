Ташуев не считает, что уровень РПЛ упал

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что российским болельщикам не хватает драйва в отсутствие еврокубков, а также оценил уровень РПЛ по итогам 2023 года.

«Без официальных игр клубов и сборной у болельщиков не хватает драйва. Отсутствие международных стартов — это большой минус. Чемпионат России проходит на очень инверсном и довольно хорошем уровне. Не скажу, что уровень нашего чемпионата упал. В любой стране национальной чемпионат — самый главный турнир. Проходит на нормальном уровне, с борьбой, хорошими командами и специалистами. Для болельщиков отсутствие международных стартов — большая потеря. Но что мы можем поделать, надеемся, скоро все станет нормально», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.