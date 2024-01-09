Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Ташуев не считает, что уровень РПЛ упал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что российским болельщикам не хватает драйва в отсутствие еврокубков, а также оценил уровень РПЛ по итогам 2023 года.

«Без официальных игр клубов и сборной у болельщиков не хватает драйва. Отсутствие международных стартов — это большой минус. Чемпионат России проходит на очень инверсном и довольно хорошем уровне. Не скажу, что уровень нашего чемпионата упал. В любой стране национальной чемпионат — самый главный турнир. Проходит на нормальном уровне, с борьбой, хорошими командами и специалистами. Для болельщиков отсутствие международных стартов — большая потеря. Но что мы можем поделать, надеемся, скоро все станет нормально», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-fakela-tashuev-ne-skazhu-chto-uroven-rpl-upal-322176/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
УЕФА
ФИФА
0
Читайте также
Теннисист Рублев одержал первую российскую победу 2024 года
Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
В Подмосковье после аварии на котельной национализируют патронный завод
В Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара»

«Краснодар»: Ахметов активировал опцию и расторг контракт с клубом