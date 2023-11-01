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Сегодня, 14:48

Агент Дркушича: «Если появится какой-то вариант, обсудим возможный трансфер с «Сочи»

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица оценил вероятность ухода защитника Вани Дркушича из «Сочи» в зимнее трансферное окно.

«Сейчас не самый подходящий момент для разговоров о трансфере. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, футболистам нужно концентрироваться на достижении результата и набирать очки. Конечно, если у Вани появится какой-то вариант, мы обсудим возможный трансфер с клубом, но сейчас такого вопроса не стоит. Ваня — человек, который не уходит в трудную минуту, оставляя команду в сложном положении. Он не думает сейчас о трансфере. В любом случае решение в январе будет принимать «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В летнее трансферное окно Дркушичем интересовались «Црвена Звезда» и «Нант», однако сочинцы отказались отпускать футболиста.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей за «Сочи» и отметился одним голом. Его контракт с сочинской командой рассчитан до июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-esli-budet-predlozhenie-v-yanvare-obsudim-e-to-s-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
0
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