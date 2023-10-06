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Сегодня, 14:38

Тавареш вернулся в расположение «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист "Спартака" Томаш Тавареш.
Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш, который восстанавливается после травмы, вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

22-летний португалец прошел первый период реабилитации и продолжит восстановление в Москве.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.

Тавареш перебрался в «Спартак» в январе. Он провел за красно-белых 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Источник: <script async src=
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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