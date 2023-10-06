Тавареш вернулся в расположение «Спартака»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш, который восстанавливается после травмы, вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

22-летний португалец прошел первый период реабилитации и продолжит восстановление в Москве.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.

Тавареш перебрался в «Спартак» в январе. Он провел за красно-белых 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.