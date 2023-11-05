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Сегодня, 16:10

Тедеско — о «Спартаке»: «Крупнейший клуб в России. Если кто-то не играл, это имело национальное значение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско вспомнил о периоде работы в «Спартаке».

- Дело Куртуа, похоже, имеет национальное значение. В этом самая большая разница между работой клубным тренером и тренером сборной?

- Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» — крупнейший клуб в России. Если там был травмированный игрок или игрок, который не играет, это также имело национальное значение.

Мне звонил кто-то из политиков? Нет, но здесь я тоже с этим не встречался (смеется). Так что никакой разницы нет, — приводит слова 38-летнего специалиста Standaard.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля этого года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Тибо Куртуа
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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