Сегодня, 16:10
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско вспомнил о периоде работы в «Спартаке».
- Дело Куртуа, похоже, имеет национальное значение. В этом самая большая разница между работой клубным тренером и тренером сборной?
- Я был тренером «Шальке» и московского «Спартака». «Спартак» — крупнейший клуб в России. Если там был травмированный игрок или игрок, который не играет, это также имело национальное значение.
Мне звонил кто-то из политиков? Нет, но здесь я тоже с этим не встречался (смеется). Так что никакой разницы нет, — приводит слова 38-летнего специалиста Standaard.
Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.
С февраля этого года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».