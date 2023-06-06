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Сегодня, 10:35

Терехов покинул «Сочи», игрок может продолжить карьеру в «Рубине»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», Сергей Терехов покинул «Сочи». Контракт 32-летнего защитника с клубом истек этим летом. «Сочи» делал предложение, однако игрок отказался продлевать соглашение.

Одним из вариантов продолжения карьеры является казанский «Рубин», который уже сделал предложение игроку.

Также московский ЦСКА проявляет интерес к игроку, где главным тренером является Владимир Федотов, ранее работавший с Тереховым в «Сочи».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Терехову со стороны ряда клубов РПЛ.

В сезоне-2022/23 он сыграл 31 матч за сочинский клуб и отдал 3 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Терехов
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