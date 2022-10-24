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Сегодня, 19:08

Терюшков поддержал решение «Химок» вызвать священника для снятия проклятья с команды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб пригласил священника для того, чтобы снять проклятье с команды.

«Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение. «Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ».

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков.

ФК Химки
Роман Терюшков
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