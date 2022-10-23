Терюшков считает, что «Химкам» по силам обыграть «Спартак»

Сегодня, 16:18
Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что подмосковной команде по силам обыграть «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ.
«Ожидания от матча? Сегодня «Спартак» против «Химок» играет. Нет ничего невозможного, надо когда-то побеждать, почему не сделать это со «Спартаком», — сказал Терюшков.
Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 23 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.
Серия «Химок» без побед длится уже 13 матчей, в последний раз команда выигрывала 7 августа у «Торпедо» (3:1).
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