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27 апреля, 20:41

Терюшков заявил, что ближайшие пять лет Садыгов «Химки» не покинет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем инвестора клуба Туфана Садыгова в команде.

«Садыгов может покинуть команду по окончании сезона? Нет, это слухи. Бюджет у клуба на пять лет вперед. Он есть, он закреплен. И этот бюджет как раз таки и будет по большей части ориентирован на молодежь и ее прогресс. Можно ли сказать, что в ближайшие пять лет Садыгов будет в клубе, будет его инвестором? Да. Но Садыгов не прямо-таки является инвестором клуба. У «Химок» есть ряд учредителей, которые и являются инвесторами команды. Они подтвердили свои намерения по развитию клуба. Они подтвердили их не только бумагами, но и деньгами. Они будут финансировать клуб, а мы — болеть за команду», — приводит слова Терюшкова «Спорт День за Днем».

В марте текущего года журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил, что клуб может прекратить свое существование. По информации источника, руководство Московской области не заинтересовано в финансировании клуба, а Туфан Садыгов может покинуть правление красно-черных.

После 24 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/teryushkov-blizhayshie-pyat-let-sadygov-khimki-ne-pokinet
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
Туфан Садыгов
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