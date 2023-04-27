Терюшков заявил, что ближайшие пять лет Садыгов «Химки» не покинет

Бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем инвестора клуба Туфана Садыгова в команде.

«Садыгов может покинуть команду по окончании сезона? Нет, это слухи. Бюджет у клуба на пять лет вперед. Он есть, он закреплен. И этот бюджет как раз таки и будет по большей части ориентирован на молодежь и ее прогресс. Можно ли сказать, что в ближайшие пять лет Садыгов будет в клубе, будет его инвестором? Да. Но Садыгов не прямо-таки является инвестором клуба. У «Химок» есть ряд учредителей, которые и являются инвесторами команды. Они подтвердили свои намерения по развитию клуба. Они подтвердили их не только бумагами, но и деньгами. Они будут финансировать клуб, а мы — болеть за команду», — приводит слова Терюшкова «Спорт День за Днем».

В марте текущего года журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил, что клуб может прекратить свое существование. По информации источника, руководство Московской области не заинтересовано в финансировании клуба, а Туфан Садыгов может покинуть правление красно-черных.

После 24 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.