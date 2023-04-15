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Тихонов: «В Оренбурге «Локомотив» ждут сюрпризы»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом».

«Оренбург» — очень крепкая и неуступчивая команда, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — Второй матч подряд будет играть дома. Думаю, хозяева будут в хорошем настроении после очень удачной игры с «Ростовом», где команда доминировала, быстро повела в два мяча, но в самом конце упустила победу. И все равно это отличный результат со второй командой чемпионата, а главное — очень уверенная игра. Да, пропустит матч с «Локо» автор невероятной красоты гола «Ростову» Мансилья, но не думаю, что это как-то кардинально повлияет. Расстрел там шел с любых флангов и расстояний, южане только успевали с ленточки выносить. Так что железнодорожникам нужно очень серьезно подойти к матчу. Они тоже сейчас дрожи в коленках не чувствуют, но сюрпризы в Оренбурге их, безусловно, ждут".

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
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