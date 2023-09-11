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Тимощук о реакции фанатов «Локомотива» на переход Изидора: «Каждый ищет лучший вариант продолжения карьеры»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос «СЭ» о негативной реакции болельщиков «Локомотива» на переход форварда Вильсона Изидора в клуб из Санкт-Петербурга.

«Это, я думаю, выбор каждого. Вы знаете, как в футболе происходит. Каждый из игроков не только для себя, но и для своей семьи ищет лучший вариант продолжения карьеры. Ведь она не столь длинная, она короткая. Поэтому любое мнение имеет право быть.
Я думаю, что Изидору, прежде всего, нужно доказывать своей игрой на футбольном поле не только болельщикам «Локомотива», но, прежде всего, и нашим болельщикам, которые, как и руководство, считают, что это хорошее укрепление для нашей команды», — сказал Тимощук «СЭ».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает опцию выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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