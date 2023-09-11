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Сегодня, 13:00

Корнеев: «Бенфика» просит у «Зенита» 100 миллионов за Нереса? Невиданная наглость!"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Давид Нерес.
Фото Global Look Press
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что питерцам не нужно переплачивать за вингера «Бенфики» Давида Нереса.

— Верите ли вы в то, что «Зенит» купит у «Бенфики» атакующего полузащитника Давида Нереса? Или эта история уже отыграна?

— То, что португальцы требуют за Нереса те суммы, про которые читал, — это просто маразм! Игрок не стоит даже половины такой цены. Это можно увидеть и по его игре, и по статистике. Нерес точно не уровень Малкома. Непонятно, как он тут адаптируется. По большому счету это слишком дорогой трансфер за футболиста без соответствующей статистики. Да, талантливый парень, но не более того. Риск!

— Писали, что «Бенфика» просит за него 100 миллионов, «Зенит» готов выложить 30-35. По вашему мнению, бразилец не стоит и 35?

— Говоря о «маразме», я имел в виду сумму в 40 миллионов. Сейчас Нерес не стоит и 20! А если говорить о 100 миллионах, то это уже вообще... Ну какие могут быть 100?! Понятно, что сейчас все пытаются банковать, но это уже просто какой-то беспредел! 100 миллионов за Нереса — какая-то невиданная наглость!

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец сделал две результативные передачи в 4 матчах за португальскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вингера в 25 миллионов евро.

Вильсон Изидор. «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
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Рубин – Зенит
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