Корнеев: «Зенит» не отдаст Бакаева в аренду»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеева оценил шансы на попадание в состав полузащитника Зелимхана Бакаева после перехода нападающего Вильсона Изидора в команду Сергея Семака.

— Шансы Бакаева выходить в старте, судя по началу сезона, и так были невелики. Сейчас они резко сократятся?

— Да. Более того, наверное, зимой «Зенит» приобретет еще и левоного вингера. Поэтому вообще не вижу никакого места в составе для Бакаева.

— Допускаете, что до закрытия трансферного окна «Зенит» отдаст его в аренду или даже продаст?

— Нет. «Зенит» не будет никого усиливать. Тренерский штаб не видит проблемы, если Бакаев начинает матчи со скамейки запасных.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 8 матчах команды, провел на поле в сумме 264 минуты и сделал одну голевую передачу.