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Сегодня, 12:45

Корнеев: «Зенит» не отдаст Бакаева в аренду»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеева оценил шансы на попадание в состав полузащитника Зелимхана Бакаева после перехода нападающего Вильсона Изидора в команду Сергея Семака.

— Шансы Бакаева выходить в старте, судя по началу сезона, и так были невелики. Сейчас они резко сократятся?

— Да. Более того, наверное, зимой «Зенит» приобретет еще и левоного вингера. Поэтому вообще не вижу никакого места в составе для Бакаева.

— Допускаете, что до закрытия трансферного окна «Зенит» отдаст его в аренду или даже продаст?

— Нет. «Зенит» не будет никого усиливать. Тренерский штаб не видит проблемы, если Бакаев начинает матчи со скамейки запасных.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 8 матчах команды, провел на поле в сумме 264 минуты и сделал одну голевую передачу.

 
Вильсон Изидор. «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева

 

Зелимхан Бакаев
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
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