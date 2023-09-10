Вендел заявил, что купил бы еще 30 бразильцев в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что рад находится в питерском клубе. Он также рассказал, купил бы бразильцев в команду.

«Я счастлив в «Зените». Санкт-Петербург — прекрасный город, ко мне хорошо относятся.

Будь моя воля, я бы подписал еще 30 бразильцев в «Зенит» — сказал Вендел Globo.