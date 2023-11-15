Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

Титов считает Бабича лучшим трансфером «Спартака» в летнее окно

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов назвал переход сербского защитника Срджана Бабича лучшим переходом команды в летнее трансферное окно.

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет», — сказал Титов Metaratings.ru.

27-летний защитник перешел в «Спартак» в августе 2023 года из «Альмерии». На счету игрока 9 матчей и 2 гола за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-nazval-babicha-luchshim-transferom-spartaka-v-letnee-okno-305737/
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Тео Бонгонда
2
Обсудить
Читайте также
Украинский чемпион мира по рыбалке отказался вернуться в страну после турнира в Италии
Трехкратный чемпион мира Роман Чехманек умер в 52 года
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Полузащитник «Краснодара» Ленини может покинуть команду зимой

Смородская подвела итоги первого круга чемпионата России