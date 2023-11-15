Титов считает Бабича лучшим трансфером «Спартака» в летнее окно

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов назвал переход сербского защитника Срджана Бабича лучшим переходом команды в летнее трансферное окно.

«К сожалению, от Бонгонда завышенные ожидания, у него идет адаптация. Такая же ситуация у Рябчука. Если брать амбиции «Спартака», то ожидания болельщиков такие, что игроки, которых покупают, должны прийти и твердо играть в стартовом составе. У Рябчука я этого не вижу. Он говорит по-русски, адаптация не нужна, уже опытный игрок, футболист сборной, но что-то не идет», — сказал Титов Metaratings.ru.

27-летний защитник перешел в «Спартак» в августе 2023 года из «Альмерии». На счету игрока 9 матчей и 2 гола за команду.