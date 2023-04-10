Сегодня, 15:05
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:3).
— Думаю, это дерби еще не раз вспомнят, говоря о пенальти в концовке. Был ли фол на Зобнине?
— Эпизод непростой. Но меня убедило в справедливости решения то, что нарушение на Зобнине рефери увидел и на видеоповторе.
— Почему же тогда не дали пенальти, когда в первом тайме Фомин толкался с Соболевым?
— Я работал с Соболевым и хорошо знаю, что Сашка из тех, кто ищет фолы. Для форвардов, которым обычно достается на поле больше остальных, это нормально. Но чаще всего судьи в курсе, кто из них и как зарабатывает свистки. Думаю, что здесь Иванов вспомнил об этом. Плюс его поддержал ВАР.
Полностью интервью с Егором Титовым читайте здесь.