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Сегодня, 15:05

Титов — о судействе дерби: «Падение Соболева? Судьи в курсе, кто и как зарабатывает свистки»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:3).

— Думаю, это дерби еще не раз вспомнят, говоря о пенальти в концовке. Был ли фол на Зобнине?

— Эпизод непростой. Но меня убедило в справедливости решения то, что нарушение на Зобнине рефери увидел и на видеоповторе.

— Почему же тогда не дали пенальти, когда в первом тайме Фомин толкался с Соболевым?

— Я работал с Соболевым и хорошо знаю, что Сашка из тех, кто ищет фолы. Для форвардов, которым обычно достается на поле больше остальных, это нормально. Но чаще всего судьи в курсе, кто из них и как зарабатывает свистки. Думаю, что здесь Иванов вспомнил об этом. Плюс его поддержал ВАР.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте здесь.

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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