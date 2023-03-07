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Сегодня, 15:12

Титов заявил, что с удовольствием примет участие в ретро-матче «Спартака» против «Реала»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении ретро-матча между красно-белыми и мадридским «Реалом».

«Скажу так: очень близко общаюсь с Олегом Цымбаларем. Я знаю его с малых лет, когда он еще бегал по базе. Только поддерживаю его идеи, он двигатель своей легендарной фамилии! Олег хочет сделать матч в память об отце. Я только за. Вопрос, возможно ли в сегодняшней ситуации, чтобы приехал «Реал» под настоящей своей фамилией. «Реал» — имя, Мадрид — фамилия. Чем смогу, помогу. Опять же, здесь так или иначе участвует РФС и Кирилл Терешин помогает. Надеюсь, что этот матч состоится. Надеюсь, это будет аналог того матча с теми же фамилиями. С удовольствием приму участие, если этот матч состоится!» — сказал Титов «СЭ».

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира. Отмечалось, что на поле выйдут игроки, которые принимали участие в игре между этими клубами.

Егор Титов
Илья Цымбаларь
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