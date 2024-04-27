Точилин — об уходе из «Сочи»: «Решение назрело, причем давно»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» приоткрыл подробности ухода из клуба.

— В «Сочи» вы проработали на разных должностях — главным тренером, ассистентом, руководителем селекционного отдела. То уходили, то возвращались. Самое теплое воспоминание о команде?

— Сегодня мало кто помнит, как все начиналось. Клуб-то в 2015-м создали с нуля! За шесть дней до старта чемпионата! У нас не было ни стадиона, ни базы, ни игроков. Ни-че-го! Но за два года вывели петербургское «Динамо» в ФНЛ. А дальше еще за два — в премьер-лигу.

Хотя перед нами никто не ставил задачу уже в 2019-м пробиться в РПЛ. В сезоне-2017/18 заняли шестое место. Когда клуб переехал в Сочи, нацеливались показать результат не хуже. Затем поняли — способны замахнуться на большее. Чтобы повысить в городе интерес к футболу, решили бороться за место в стыках. Но и этот барьер перепрыгнули.

До сих пор в «Сочи» работают люди, с которыми мы девять лет назад стояли у истоков создания клуба. Генеральный директор Дмитрий Рубашко, его заместитель Андрей Орлов, тренер вратарей Дмитрий Бородин, массажист, администратор, водители...

— В декабре 2023-го вы распрощались с «Сочи» окончательно и бесповоротно?

— Да. С руководством сохранили нормальные отношения, просто каждый пошел своей дорогой. Решение назрело, причем давно. Я уже сам понимал — мы дали друг другу все, что могли. Для дальнейшего развития надо что-то менять, выходить из зоны комфорта. Бессмысленно идти на очередной круг, цепляясь за какую-то должность, а потом опять, если у кого-то не заладится, становиться исполняющим обязанности, исправлять ситуацию...