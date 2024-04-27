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Сегодня, 09:05

Точилин: «Из Сочи в Москву прилетаю — сразу мигрень, депрессуха... Солнышка уже не хватает»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин в интервью «СЭ» сравнил два города — Сочи и Москву.

— После увольнения вы не торопитесь возвращаться в родную Москву. Так прикипели к Сочи?

— Да. И мне, и жене город настолько понравился, что давно купили здесь квартиру. Во-первых, климат шикарный. В Сочи чувствую себя лучше, чем в Москве. Туда прилетаю — сразу мигрень, депрессуха... Солнышка уже не хватает. Дел нет — и маешься в четырех стенах. А в Сочи, даже если не знаешь, чем заняться, можно просто пойти к морю. Покупался, позагорал, прогулялся по набережной. Благодать! Все время на свежем воздухе.

Во-вторых, мне по душе сочинский ритм жизни — спокойный, размеренный. Нет суеты, каждодневной гонки, от которых в мегаполисе страшно устаешь. Город немножко провинциальный, но это не напрягает. Наоборот, добавляет ему шарма.

Единственный минус — адские пробки. Добраться на машине из центра в Адлер или Красную Поляну — мучение. Но я в таких случаях за руль не сажусь, пользуюсь «Ласточкой». До Адлера домчит за 25 минут, до Поляны — за час.

Александр Точилин в &laquo;Сочи&raquo;. Александр Точилин: «В «Сочи» надо было резать по живому, убирать токсичных игроков»

Александр Точилин
ФК Сочи
0
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