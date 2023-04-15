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Судейство

Сегодня, 19:42

«Торпедо» — «Спартак»: Нетфуллин сыграл как Пике — арбитр правильно назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Равиль Нетфуллин.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Фото Скриншот из трансляции
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На 14-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» арбитр Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи зафиксировал фол Равиля Нетфуллина и назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья квалифицировал действия торпедовца как нарушение правил, потому что левая рука игрока была отставлена в сторону.

Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Скриншот из трансляции

Поначалу Шадыханов этого не увидел, и в его действия пришлось вмешаться Кириллу Левникову и Егору Болховитину.

Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Скриншот из трансляции

Те, кто считает, что за такие действия футболиста обороняющейся команды нельзя назначать пенальти, должны вспомнить матч ЧМ-2018 между сборными Испании и России (1:1, пенальти — 3:4). Тогда в первом тайме Жерар Пике тоже находился спиной к Артему Дзюбе, тоже не видел удара соперника, но задрал руку и был наказан Бьорном Кайперсом 11-метровым ударом. Реализовав его, наша команда сравняла счет.

Жерар Пике
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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