«Спартак» победил «Торпедо», красно-белые доигрывали матч вдевятером

«Спартака» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Лужники».

На 15-й минуте матча нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти, попав в перекладину. 11-матровый удар была назначен после того, как мяч попал в локоть полузащитнику «Торпедо» Равилю Нетфуллину. Через 3 минуты Бальде открыл счет в матче, забив с игры.

На 33-й минуте в пользу «Спартака» был назначен второй пенальти и полузащитник Руслан Литвинов не реализовал его. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин отразил удар игрока.

На 45+1-й минуте главный арбитр встречи Павел Шадыханов назначил третий пенальти в ворота «Торпедо». Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сумел его реализовать, отправив мяч в нижний угол ворот. Вратарь Бабурин не угадал направление удара.

Сразу после пенальти главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку. Он решил не уходить в подтрибунку, а перелез через забор и остался на стадионе.

На 68-й минуте игры полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оставил команду в меньшинстве, получив две желтые карточки (48-я минута и 68-я).

На 89-й минуте еще один игрок красно-белых Мартинс Перейра получил вторую желтую карточку. «Спартак» остался вдевятером.

На 90+2-й минуте игрок «Торпедо» Илья Стефанович отыграл один мяч.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

«Торпедо» находится на 16 месте (13).