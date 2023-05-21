Тошич считает, что Гайич и Зделар играют важную роль в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игре Саши Зделара и Милана Гайича за московский клуб в текущем сезоне РПЛ.

«Гайич и Зделар играют важную роль в ЦСКА. Для них это первый сезон, но по результатам видно, что это футболисты основного состава, которые регулярно играют и приносят пользу на поле. Рад, что в моей любимой команде играют сербы — надеюсь, что в будущем увижу еще больше своих соотечественников и братьев в армейском клубе», — приводит Sport24 слова Тошича.

В текущем сезоне 28-летний Зделар провел 24 матча за ЦСКА в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. На счету 27-летнего Гайича 5 результативных передач в 26 играх.