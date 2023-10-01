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Судейство

Сегодня, 11:50

Щербаченко: «Только люди, которые не играли в футбол на высоком уровне, могли поставить пенальти в ворота «Урала»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Судья Роман Галимов.
Роман Галимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер, бывший арбитр Федор Щербаченко прокомментировал «СЭ» резонансное судейство в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2).
— Очень внимательно пересмотрел эпизоды скандального матча. И вот что хочется сказать. Второй гол «Урала» в исполнении Егорычева. Мне показалось, что футболист команды гостей находился во вне игры. Но тут сложно перепроверить, офсайдных линий у нас нет.

Идем дальше. Пенальти в ворота «Урала». Байрамян толкал в спину Кики и заставил его сохранить равновесие. В итоге футболист расставляет руки, мяч легко касается руки. Но был же толчок! Только те люди, которые мало играли или вообще не играли в футбол на высоком уровне, не могли понять причину, почему Кики выставил руку. Его толкали! Он не виноват! Кики не мог сохранить равновесий после фола Байрамяна и выставил руку. Если ВАР и Галимов не увидели фола со стороны Байрамяна, то и не должны были усмотреть игру рукой со стороны Кики! Не понял я этого решения.

После игры Карпин намекнул: он не понял, почему в ворота гостей не поставили пенальти после попадания мяча в руку Бегичу. По его мнению, рука была отставлена. Я тоже считаю, что это 11-метровый. Но ВАР даже не смотрел этот эпизод. Почему? Странно все это...

Удаление Егорычева. По новым трактовкам, судья поступил правильно. Этот фол можно трактовать как фол последней надежды. Мохеби имел шансы выходить один на один с Помазуном. Когда ростовчанин убегал от Егорычева, другой защитник «Урала» находился от ворот дальше, чем Мохеби.

Вместе с тем хочется похвалить работу Чебана в матче «Рубин» — «Краснодар». Считаю, этот арбитр потихоньку выходит на ведущие роли в РПЛ. Очень четкое судейство, причем не только Чебана, но и его помощников, — сказал Щербаченко «СЭ».

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Судейский скандал в Ростове: серьезных ошибок не одна, а три! Почему молчал только Гончаренко?
ФК Ростов
ФК Урал
Федор Щербаченко
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