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Сегодня, 11:36

В «Балтике» рассказали о целях бороться за сохранение прописки в РПЛ в конце сезона

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил о желании игроков команды сделать все, чтобы остаться в РПЛ.

«Как бы это банально ни звучало, но сейчас целью является победа в каждом матче, для нас важно набирать очки. Само собой, мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы все-таки хотим закончить выше, не хотим бороться за место в премьер-лиге в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы. Пока это еще реально. Наш губернатор заявлял цель перед сезоном, что нужно 10-е место. Мы продолжаем двигаться в этом направлении», — цитирует Волженкина ТАСС.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 10 матчах.

ФК Балтика
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