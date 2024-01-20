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Сегодня, 13:15

Федотов — о трансфере Кругового: «Не тот случай, чтобы создавать конфронтацию»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Даниил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с российскими СМИ на сборе команды в Абу-Даби подтвердил инсайд «СЭ», что армейцы постараются уже зимой заполучить в свои ряды полузащитника Данила Кругового.

— Надеемся, что найдем компромисс [по переходу игрока уже зимой]. Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию, — сказал Федотов.

Круговой, чье соглашение с «Зенитом» истекает летом, подписал предварительный контракт с ЦСКА, после чего был отправлен в «Зенит-2» до конца сезона-2023/24.

Данил Круговой, Владимир Федотов. «Трансфер Кругового — не тот случай, чтобы создавать конфронтацию с «Зенитом». Интервью Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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