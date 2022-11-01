Тренер ЦСКА рассказал, чего не хватает Зделару и Мендесу

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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением об игре сербского хавбека Саши Зделара и чилийского полузащитника Виктора Мендеса.
«Все хорошо. Они дополняют друг друга, держат центр поля под контролем, полезные. Но мне не хватает от них голевых передач, внезапных подключений, завершений. Того, что в «Сочи» делал Нобоа. Не хочу их сравнивать или выставлять не в том свете, да и мы не «Сочи», а ЦСКА, просто говорю о качествах. Крис без сумасшедших спринтов появлялся, как из ниоткуда, и создавал моменты. В первую очередь от Виктора Мендеса жду такой реализации — это то, что дает классный полузащитник», — приводит слова Ямлиханова Sport24.
Оба футболиста присоединились к ЦСКА в июле 2022 года. 27-летний серб провел за команду 15 матчей, 23-летний чилиец — 14 матчей.
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Основные источники исследования