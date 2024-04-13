Мусаев: «В плане результата мне не ставили задач в «Краснодаре». Сложно играть в свой футбол за 8 туров до конца»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

— Вы пришли в «Краснодар» в необычной ситуации. Какие задачи вам поставили?

— В плане результата мне не ставили никаких задач. Все понимают, что было одно очко отставания от первого места. Мы все хотим его занять. В плане игры сказали, чтобы я играл в тот футбол, который ставил и в «Краснодаре», и в Азербайджане. Это сложно, когда ты приходишь за 8 туров до конца, и команда играет в низкий блок. Было сложно, была пауза на сборные. Но я понимал куда я иду, когда принимал предложение. И сегодня вы видели, что мы изменились, прессинговали, играли на половине поля соперника. Но, к сожалению, были небольшие ошибки, когда нас тянет назад. Мы теряем компактность, соперник в этих зонах принимает мячи. Я понимал, что будет сложно. Но легко никогда не было.

— Как вы сегодня будете спать?

— Посмотрим. Конечно, я расстроен, и все мы расстроены. Но есть определенное удовлетворение от самоотдачи. Был хороший настрой у ребят. Они бились, не было равнодушных — это важно. Конечно, хочется победить или минимум не проиграть и остаться на расстоянии в одно очко. Но, к сожалению, не получилось. Из трех матчей это наша лучшая игра по качеству.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».