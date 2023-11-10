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Сегодня, 12:17

Тренер «Крыльев» Осинькин считает, что «Урал» мог победить в каждом матче

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин рассказал, чего ждет от матча против «Урала» в 15-м туре РПЛ.

«В РПЛ нет неопасных соперников. Посмотрите на матчи «Урала», они в каждой игре могли победить, но не победили. Накопилась негативная полоса, но в целом по игре они не проваливаются. В РПЛ не вспомните ни одну игру, когда кто-то кого-то без шансов переигрывал. Спады по очкам по игре порой не видны», — сказал Осинькин Metaratings.ru.

11 ноября «Крылья Советов» сыграют против «Урала». Начало — в 14.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-krylev-osinkin-zayavil-chto-ural-mog-pobedit-v-kazhdom-matche-304029/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Игорь Осинькин
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