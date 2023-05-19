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Сегодня, 00:40

Пискарев — о спартаковце Яковлеве: «Какие были надежды! Казалось, звезда растет!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Футболист Павел Яковлев
Павел Яковлев.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»
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Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал в интервью «СЭ» об экс-спартаковце Павле Яковлеве, с которым работал в академии красно-белых.

— Кто еще из ваших воспитанников до премьер-лиги дорос?

— Моя боль — Пашка Яковлев. Какие были надежды! Казалось, звезда растет! Начал в «Спартаке» здорово. Потом р-раз — и все. Женился и покатился вниз. Даже не в курсе, где он сейчас.

— В Казахстане.

— Вот как? Обидно!

— Неудачно женился?

— Не знаю. Но факт есть факт. Такое часто бывает. Сашка Зотов тоже лихо начинал. Со временем сник.

32-летний Яковлев выступает за казахстанский «Елимай». Футболист играл за красно-белых с 2007 по 2016 год.

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Павел Яковлев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Пискарев
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