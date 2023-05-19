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Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал в интервью «СЭ» об экс-спартаковце Павле Яковлеве, с которым работал в академии красно-белых.
— Кто еще из ваших воспитанников до премьер-лиги дорос?
— Моя боль — Пашка Яковлев. Какие были надежды! Казалось, звезда растет! Начал в «Спартаке» здорово. Потом р-раз — и все. Женился и покатился вниз. Даже не в курсе, где он сейчас.
— В Казахстане.
— Вот как? Обидно!
— Неудачно женился?
— Не знаю. Но факт есть факт. Такое часто бывает. Сашка Зотов тоже лихо начинал. Со временем сник.
32-летний Яковлев выступает за казахстанский «Елимай». Футболист играл за красно-белых с 2007 по 2016 год.