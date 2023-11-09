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Сегодня, 10:00

Тренер «Зенита» объяснил природу ошибок Роберта Ренана

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» прокомментировал игру защитника команды Роберта Ренана в текущем сезоне.

— Роберт Ренан весной был основным, получил вызов в сборную Бразилии, а летом проиграл конкуренцию. Что с ним происходит?

— Нельзя забывать, что Ренан достаточно молод. У него не так много игр на профессиональном уровне. У Роберта большой потенциал, мы видим то, что он может. Но в любой команде есть конкуренция. Сейчас Нурик Алип выглядит очень хорошо, играет надежно, поэтому выходит он. У Ренана наблюдались проблемы с реакцией, с выбором позиции, а иногда Роберт не вступал в единоборства так, как следовало бы. Но для нас все объяснимо — когда он переходил, мы понимали, что он молодой, что ему понадобится время. Мы ждем, что Ренан будет прибавлять, работаем над этим. И на тренировках он уже выглядит намного увереннее.

— Может, Ренану не подходит именно роль центрального защитника?

— В детстве он вообще играл на позиции нападающего! Нет, он прекрасно понимает, как нужно действовать на месте центрального защитника, но, на мой взгляд, ему пока не хватает реакции, жесткости. Мы работаем над этим, постоянно показываем ему видео о том, как надо действовать. Ну и нельзя забывать о сильной стороне Роберта — передачах. Иметь защитника с таким хорошим длинным пасом очень важно для любой современной команды. Но, конечно, защитник в первую очередь должен обороняться. И даже если мы сместим Ренана, ему все равно нужно работать над этим компонентом. Нападающего он играть уже точно не будет.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
ФК Зенит
Роберт Ренан
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