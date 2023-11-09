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Сегодня, 09:45

Виллиам де Оливейра: «Родригао недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!»

Гоша Чернов
Корреспондент
Максим Глушенков и Родригао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал, с кем из бразильцев команды чаще всего общается.

— С кем из бразильцев «Зенита» вы чаще всего общаетесь?

— Наверное, с Дугласом — у наших жен хорошие отношения. С Родригао тоже у нас семейная дружба. Но мы близко общаемся не только с бразильцами — с Вильмаром Барриосом, с Иваном Сергеевым, с Александром Ерохиным. Даня Круговой — я вообще для него как старый друг, ведь я с ним еще в «Уфе» работал. Но, конечно, не только с ними — в любой момент любой игрок может что-то спросить, и мы все обсудим.

— Дуглас — капитан «Зенита». Как проявляются его лидерские качества вне поля?

— Дуглас — большой профессионал. Его отношение к тренировкам, к жизни за пределами поля — все это вызывает уважение. Он семейный человек, нигде и никогда не слышал ничего плохого о Дугласе. Он сам себя сделал. Важно и то, как стабилен наш капитан: он постоянно играет в основном составе, не выпадает, редко получает травмы.

— А вот Родригао недавно восстановился от тяжелого повреждения. Как он сейчас?

— Сейчас полностью здоров. Он даже недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!» Понятно, что ему нужно играть и набирать тонус. Но в остальном его больше ничего не беспокоит.

— Почему я спрашиваю: в матче с «Ахматом», когда «Зенит» пропустил, был момент, в котором Родригао странно выставил ногу навстречу бежавшему Конате. Он боялся вновь травмироваться?

— Нет. Мы разбирали этот момент. Он думал, что Конате сыграет иначе. Потом Родригао сам признал свою ошибку и сказал, что нужно было просто выносить мяч. Это была просто техническая помарка — он хотел сохранить мяч, а зря.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
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Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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