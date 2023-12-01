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Сегодня, 17:02

Тюкавин о капитанской повязке в «Динамо»: «Буду очень рад этому, не откажусь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о капитанской повязке.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о подписании нового контракта с форвардом до лета 2028 года.

«Помню матч с «Уралом», было приятно выйти с капитанской повязкой. Не знаю, как сложится — но не откажусь, буду очень рад этому», — сказал Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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