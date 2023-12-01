Тюкавин — о Захаряне: «Общаемся. Надеюсь, скоро увидимся»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, поддерживает ли связь с полузащитником «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«Конечно, общаемся с Захаряном. Сегодня предупредил его — сказал, чтобы он зашел на трансляцию. Надеюсь, что смотрит ее. Передаю ему огромный привет. Надеюсь, скоро увидимся», — сказал Тюкавин.

Захарян выступал за «Динамо» с 2020 года. В августе 2023-го 20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад», подписав контракт с испанским клубом на шесть лет.

За «Реал Сосьедад» Захарян провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.